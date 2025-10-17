Omicidio Vassallo Pd ammesso a sorpresa parte civile nonostante il ritardo nell’istanza

Sorpresa, il Pd era ancora in tempo. E il Tribunale di Salerno ne ha ammesso la costituzione di parte civile nel processo per l’uccisione del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, avvenuta il 5 settembre 2010: all’epoca Vassallo era iscritto ai dem. Il giudice ha invece respinto la costituzione di parte civile di diverse associazioni ambientaliste e di legalità, tra cui la Fondazione Angelo Vassallo, creata da Dario e Massimo Vassallo, fratelli del sindaco pescatore, per promuoverne la figura e il ricordo. Motivo: la Fondazione è nata dopo l’omicidio. Giurisprudenza consolidata ha stabilito che uno dei prerequisiti della costituzione di parte civile per un’associazione o un ente, è quello di essere nato ed operante prima del reato per il quale si svolge il processo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

