omicidio vassallo accettata costituzione pd come parte civile

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Partito Democratico campano sarà parte civile nel processo per l’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Salerno, Giovanni Rossi che ha accolto l’istanza avanzata oggi durante il prosieguo dell’udienza preliminare. Tra le varie costituzioni ammesse anche quella di Bruno Humberto Damiani, meglio noto come ‘Il Brasiliano’, che per anni è stato considerato il principale indiziato dell’omicidio, salvo poi essere prosciolto. Non è stata ammessa, invece, la costituzione della Fondazione “Angelo Vassallo sindaco-pescatore”, in quanto – è stato spiegato – costituita dopo l’omicidio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
