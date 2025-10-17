Omicidio suicidio choc Uccide compagna e si spara Lei era in permesso da Rsa

Dramma, alle 17 di ieri, in una piccola abitazione di via Stamira, 9, parallela al lungomare di San Benedetto, a breve distanza dalla sede universitaria. Mario Cutella, ex infermiere di 80 anni ha sparato alla compagna coetanea, Vanda Venditti, anche lei ex infermiera. Una tragedia legata, probabilmente, alla malattia di entrambi. Un gesto estremo inaspettato per i vicini di casa che conoscevano bene la coppia. Sulla scena del crimine sono arrivati i carabinieri della compagnia di San Benedetto coordinati dal maggiore Francesco Tessitore, il personale della scientifica e a seguire il medico legale dell’Ast di Ascoli e il procuratore della Repubblica Umberto Monti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio suicidio choc. Uccide compagna e si spara. Lei era in permesso da Rsa

