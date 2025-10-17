Omicidio suicidio a San Benedetto i vicini increduli | Doveva cucinare i tortellini per lei

San Benedetto (Ascoli), 17 ottobre 2025 – C'è sconcerto, dolore, incredulità tra gli abitanti di via Stamira nella zona turistica di San Benedetto, dove nel pomeriggio di ieri si è consumato l'omicidio-suicidio fra due anziani ottantenni. L'uomo, Mario Cutella, ha colpito, uccidendola, la compagna con una pistola poi si è tolto la vita con la stessa arma. E' ancora sconvolto, parla a fatica, cerca di farci capire cos'è accaduto, un suo vicino di casa che si porta le mani sul volto come se stesse cercando di scavare nella sua memoria. "Abitiamo nell'appartamento accanto – racconta l'uomo – Lo conoscevo benissimo Mario.

