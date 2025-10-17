Chiesto l’ ergastolo per Giampiero Gualandi. Un momento di fortissima commozione, come si legge negli occhi dei genitori della vittima - un esempio di dignità, li ha definiti il pm Lucia Russo al termine della lunga requisitoria che ha impegnato tutta la giornata di ieri. L’ex comandante della polizia locale di Anzola il 16 maggio 2024 sparò al volto e uccise l’ex collega Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una relazione extraconiugale. Il 63enne è imputato di omicidio volontario aggravato dal legame affettivo e dai futili motivi. "Per l’orribile crimine commesso", dunque, sia carcere a vita, ha chiesto Russo davanti alla Corte d’assise, presieduta da Pasquale Liccardo, nel processo di primo grado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Sofia Stefani. La richiesta della Procura: "Carcere a vita per Gualandi, ha voluto ucciderla"