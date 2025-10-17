Omicidio Sofia Stefani La richiesta della Procura | Carcere a vita per Gualandi ha voluto ucciderla
Chiesto l’ ergastolo per Giampiero Gualandi. Un momento di fortissima commozione, come si legge negli occhi dei genitori della vittima - un esempio di dignità, li ha definiti il pm Lucia Russo al termine della lunga requisitoria che ha impegnato tutta la giornata di ieri. L’ex comandante della polizia locale di Anzola il 16 maggio 2024 sparò al volto e uccise l’ex collega Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una relazione extraconiugale. Il 63enne è imputato di omicidio volontario aggravato dal legame affettivo e dai futili motivi. "Per l’orribile crimine commesso", dunque, sia carcere a vita, ha chiesto Russo davanti alla Corte d’assise, presieduta da Pasquale Liccardo, nel processo di primo grado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
La procura di Bologna ha chiesto l’ergastolo per Giampiero Gualandi, 63 anni, ex comandante della Polizia locale di Anzola dell’Emilia, imputato per l’omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, uccisa il 16 maggio 2024 all’interno del comando dove entrambi avevano - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Sofia Stefani, chiesto l’ergastolo per l’ex comandante Gualandi: «Ha mentito su tutto, anche oltre i limiti della fantasia» - X Vai su X
Omicidio della vigilessa Sofia Stefani, chiesto l'ergastolo per Giampiero Gualandi - La Procura di Bologna ha chiesto l’ergastolo per Giampiero Gualandi, ex comandante della Polizia Locale di Anzola dell’Emilia, accusato dell’omicidio volontario della collega Sofia Stefani, 33 anni, c ... Segnala msn.com
Omicidio Sofia Stefani, la Corte d'Assise stoppa la richiesta dei legali di Gualandi: «No a nuove perizie» - Ora inizia la discussione finale del processo che vede imputato l'ex comandante di Anzola per l'omicidio della vigile ... Segnala corrieredibologna.corriere.it
Omicidio dell’ex vigilessa Stefani, chiesto l’ergastolo per Gualandi. La pm: “Ha mentito a tutti" - Bologna, sotto accusa il 63enne ex comandante della polizia locale di Anzola, iniziata la requisitoria del pubblico ministero: “Non aveva ragione di pulire l'arma quel giorno. Da msn.com