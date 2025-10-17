Omicidio Paolo Taormina a Palermo in un frame killer Gaetano Maranzano con in mano una pistola poi lo sparo e la fuga in Lancia Y - VIDEO

Secondo gli inquirenti, "l'immagine del video girato da una telecamera di sorveglianza di piazza Spinuzza dove sabato notte Paolo è stato ucciso, riprende proprio Maranzano, qualche attimo prima di sparare a Paolo Taormina da dietro, colpendolo alla nuca". Il video, insieme a diverse testimonianze d.

Il corteo funebre di Paolo Taormina si ferma sotto il carcere del Pagliarelli e gli amici urlano contro Maranzano lì rinchiuso per l'omicidio - facebook.com Vai su Facebook

