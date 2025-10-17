Omicidio Pamela Genini le critiche di Roberta Bruzzone all’ex fidanzato | Perché non ha parlato?

Continua a far discutere il terribile caso di Pamela Genini, la modella milanese di 29 anni uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nella notte tra il 14 e il 15 ottobre a Milano. La giovane è stata trovata senza vita sul terrazzo di casa, dopo mesi segnati da violenze, minacce e un’escalation di paura. L’uomo, arrestato dopo un tentativo di suicidio, resta in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal legame affettivo. Sul caso interviene anche la nota criminologa e psicologa Roberta Bruzzone, che richiama le responsabilità morali di chi sapeva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un altro coltello simile a quello usato per uccidere Pamela Genini e diversi psicofarmaci sono stati trovati dalla polizia nell’auto di Gianluca Soncin, il 52enne in carcerecon l’accusa di omicidio aggravato premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e relazion - facebook.com Vai su Facebook

L'omicidio a Milano di Pamela Genini, uccisa dal compagno con 24 coltellate. Soncin resta in carcere: "Una spedizione. Può uccidere ancora". L'ex fidanzato: "Un anno di violenze" - X Vai su X

Femminicidio Pamela Genini – Chi è Gianluca Soncin, il 52enne imprenditore accusato di omicidio pluriaggravato e stalking - Gianluca Soncin, il 52enne accusato di aver accoltellato a morte la fidanzata 29enne Pamela Genini, è un imprenditore. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Omicidio Pamela Genini, il gip: "Gianluca Soncin potrebbe uccidere la madre e l'ex della vittima" - Resta in carcere il killer della 29enne, per il giudice l'uomo non sarebbe capace di controllare gli impulsi e potrebbe uccidere ancora ... Scrive milanotoday.it

Pamela Genini, il toccante appello dell’ex fidanzato Francesco: «Affidatevi allo Stato, non aspettate» - A pochi giorni dal tragico femminicidio di Pamela Genini, la giovane donna uccisa a Milano, arriva un commovente e potente appello da parte del suo ex fidanzato, Francesco, che ha deciso ... Segnala msn.com