Omicidio Pamela Genini autopsia | Uccisa con oltre 30 coltellate ; gip | Gianluca Soncin potrebbe colpire madre ed ex della vittima
Per il giudice Soncin sarebbe “incapace di controllare i propri impulsi”, una condizione che “appare allarmante e dimostrativa di una certa spinta antisociale"; per questo è stata confermata la custodia cautelare a San Vittore Pamela Genini è stata colpita da Gianluca Soncin con oltre trenta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
