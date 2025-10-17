Omicidio Pamela Genini autopsia | Uccisa con oltre 30 coltellate ; gip | Gianluca Soncin potrebbe colpire madre ed ex della vittima

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il giudice Soncin sarebbe “incapace di controllare i propri impulsi”, una condizione che “appare allarmante e dimostrativa di una certa spinta antisociale"; per questo è stata confermata la custodia cautelare a San Vittore Pamela Genini è stata colpita da Gianluca Soncin con oltre trenta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

