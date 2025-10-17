Omicidio Manuela Murgia oggi il test con il Dna dell'indagato Il legale | Chiariremo la sua estraneità
Marco Fausto Piras, l'avvocato di Enrico Astero, ha anticipato a Fanpage.it che oggi, venerdì 17 ottobre, è previsto il confronto del Dna del 54enne con quello isolato sui vestiti di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta a Cagliari nel 1995. L'uomo è indagato per omicidio, il legale precisa: "Spera che venga chiarita presto la sua estraneità alla vicenda". 🔗 Leggi su Fanpage.it
