Omicidio durante una rissa familiare il gip | Bloccò la vittima e il figlio sparò

Sapeva che il figlio era armato, quando teneva fermo quel ragazzo, fidanzato della figlia, il quale, durante una rissa familiare aveva già esploso dei colpi di pistola in aria. E avrebbe potuto e dovuto prevedere che con il crescere dell'animosità il figlio, preso a schiaffi, avrebbe potuto reagire sparando, come poi ha effettivamente fatto, ferendo mortalmente alla testa il ragazzo della sorell a. E' la sintesi del ragionamento – formulato dalla procura e fatto proprio dal giudice – su cui si basa la condanna a 10 anni e 6 mesi reclusione inflitta lo scorso luglio al 51enne Gianluca Muro, ritenuto dal gip di Napoli Federica De Bellis colpevole del concorso anomalo nell' omicidio di Antonio Artiano, detto Anthony, al culmine di una lite scoppiata il 10 novembre 2022 nel rione Traiano di Napoli durante un incontro che sarebbe dovuto essere chiarificatore tra le famiglie Artiano e Muro.

