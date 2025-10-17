Omicidio di Pamela Genini oltre 30 coltellate | Era consapevole che stava morendo
Oltre 30 coltellate, di cui almeno tre al torace ritenute letali. È così che Pamela Genini, 29 anni, è stata uccisa dal compagno Gianluca Soncin, 52 anni, nel suo appartamento di via Iglesias a Milano la sera del 14 ottobre. I primi risultati dell’ autopsia, eseguita oggi 17 ottobre, hanno rivelato un quadro ancora più brutale di quanto ipotizzato inizialmente: non 24, ma oltre trenta fendenti inferti con ferocia. L’esame proseguirà nei prossimi giorni per accertare se altre ferite al collo possano essere considerate mortali. L’autopsia: ferocia e consapevolezza. Secondo il medico legale, la giovane avrebbe lottato per sopravvivere, ma le ferite al torace e al collo non le hanno lasciato scampo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
