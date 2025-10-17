Omicidio di Garlasco chi è il nuovo avvocato di Andrea Sempio che difende anche Davide Lacerenza

Milanotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le voci che si sono susseguite nelle scorse ore sono state confermate: il nuovo avvocato di Andrea Sempio è Liborio Cataliotti, legale conosciuto a Milano anche per i suoi assistiti. Cataliotti sostituisce Massimo Lovati, a cui l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ha revocato l'incarico dopo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

