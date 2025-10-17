Omicidio del sindaco Vassallo Governo Anci e Pd parti civili nel processo ai due carabinieri casertani
Ammesse come parti civili, familiari, istituzioni e alcune associazioni. E’ quanto accaduto nel corso dell’udienza preliminare celebratasi dinanzi al gup Giovanni Rossi del Tribunale di Salerno nel processo per l’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010 con 9. 🔗 Leggi su Casertanews.it
