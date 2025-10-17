Omicidio Ciociola il 45enne accusato di aver ucciso l' agricoltore si avvale della facoltà di non rispondere

E’ comparso dinanzi alla Corte d’Assise di Foggia, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere il 45enne di Trinitapoli, Giuseppe Rendina, accusato dell’omicidio di Giuseppe Ciociola, agricoltore 59enne di Manfredonia, ucciso nel marzo 2022, in un casolare di campagna in località Alma Dannata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

