Omicidio Carvone accusato di minacce alla teste chiave | a processo
BRINDISI - Il 29enne brindisino Giuseppe Ferrarese, già condannato in primo grado per l'omicidio di Giampiero Carvone, affronterà un altro processo. Nella giornata di ieri, giovedì 16 ottobre 2025, la gop (giudice onorario di pace) Monica Pizza ha celebrato l'udienza predibattimentale a carico. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
