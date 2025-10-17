Omicida latitante incastrato il favoreggiatore | fu coinvolto nel furto di armi nella forestale

LECCE – Avrebbe favorito la latitanza di Cosimo Mazzotta, il 51enne condannato a 30 anni con sentenza definitiva della Cassazione (che aveva confermato il verdetto della Corte d’Assise d’Appello di Taranto del 30 maggio 2024) per l’omicidio del 21enne Gabriele Manca, avvenuto in concorso con. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Tentato omicidio nel Ragusano, arrestato un latitante - facebook.com Vai su Facebook

Arrestato il boss #GianfrancoStracquadaini, il latitante più pericoloso del Ragusano. La Squadra mobile lo ha scovato in un appartamento a #Comiso. Era ricercato da 18 mesi per tentato omicidio. Pronta lista di persone da eliminare @TgrRai #IoSeguoTgr - X Vai su X

Omicida latitante, incastrato il favoreggiatore: fu coinvolto nel furto di armi nella forestale - È accusato di aver supportato il 51enne leccese Cosimo Mazzotta: quest’ultimo fu stanato ad aprile scorso in un b&b di Porto Cesareo, nonostante una co ... Come scrive lecceprima.it