Omega ha reso ancora più bello funzionale il suo Omega Speedmaster
A cinquant’anni dalle prime orme lasciate sulla superficie lunare, Omega non si limita a celebrare un passato glorioso: lo rielabora con la precisione di chi conosce bene la differenza tra mito e leggenda. Il suo Speedmaster Dark Side of the Moon, nato come tributo all’esplorazione spaziale e diventato negli anni un simbolo di potenza tecnica e immaginario cosmico, torna con un’evoluzione tutta proiettata al futuro. Sette nuovi modelli e quattro quadranti, ognuno diverso ma tutti uniti da un’idea chiara: nello spazio (come nell’orologeria), non si avanza guardando indietro. Si progetta, si lima, si affina. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Scopri altri approfondimenti
L’ultimo Superocean Heritage riprende su tutto ciò che ha reso distintivo il modello originale, e lo rinnova. La lunetta intarsiata in ceramica offre un’eccezionale resistenza ai graffi, mentre i cinturini a maglie in metallo o in caucciù si adattano perfettamente alla - facebook.com Vai su Facebook