Omega ha reso ancora più bello funzionale il suo Omega Speedmaster

A cinquant’anni dalle prime orme lasciate sulla superficie lunare, Omega non si limita a celebrare un passato glorioso: lo rielabora con la precisione di chi conosce bene la differenza tra mito e leggenda. Il suo Speedmaster Dark Side of the Moon, nato come tributo all’esplorazione spaziale e diventato negli anni un simbolo di potenza tecnica e immaginario cosmico, torna con un’evoluzione tutta proiettata al futuro. Sette nuovi modelli e quattro quadranti, ognuno diverso ma tutti uniti da un’idea chiara: nello spazio (come nell’orologeria), non si avanza guardando indietro. Si progetta, si lima, si affina. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

