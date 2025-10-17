Omar Sivori | il primo pibe de oro e la fine dei numeri 10

È stato un talento che crea dipendenza: impossibile staccare gli occhi dai suoi dribbling, dalla creatività, dai suoi gol. Il primo “pibe de oro” era lui, prima che il soprannome venisse passato a Maradona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Omar Sivori: il primo "pibe de oro" e la fine dei numeri 10

Argomenti simili trattati di recente

Fin dalla sua nascita, il 27 dicembre 1950, Roberto Bettega sogna la “vecchia signora” dove finisce per andare all’età di 10 anni, sperando di seguire le orme di John Charles e Omar Sivori, i suoi idoli giovanili di cui mimava le gesta a scuola e al parco giochi. - facebook.com Vai su Facebook

#BornOnThisDay una leggenda, Omar Sivori - X Vai su X

Omar Sivori, primo oriundo e vizio per il calcio secondo Agnelli - Ai tempi della Juventus, Gianni Agnelli per definire Omar Sivori usò queste parole: "E' più di un fuoriclasse. Scrive m.tuttomercatoweb.com

20 dicembre 1968, Omar Sivori si ritira all'età di 33 anni - argentino, che aveva vestito le maglie di Juventus e Napoli, scelse di far ritorno proprio in ... Riporta m.tuttomercatoweb.com

Calcio: è morto Omar Sivori - All'età di 69 anni è morto Omar Sivori, ex mitico giocatore della Juventus e del Napoli degli anni '50 e '60. tgcom24.mediaset.it scrive