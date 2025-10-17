omaggio a giuliana perotti il concerto alla cesalpino

Arezzo, 17 ottobre 2025 – Concerto ricordo in omaggio della prof. Giuliana Perotti. Oggi 17 ottobre ci sarà ad Arezzo, all'Istituto Comprensivo Cesalpino, una giornata per Giuliana Perotti, pianista di Sanremo, che ha insegnato presso la scuola sin dalla creazione del Corso a indirizzo musicale, prima sperimentazione del genere in Italia, nel 1977. L'appuntamento è per le ore 17,30 nell'Aula Magna della scuola Cesalpino in piazza Fanfani. L'incontro ad ingresso libero, prevede vari interventi. Ci sarà la dottoressa Sandra Guidelli, dirigente scolastico dell'Ic Cesalpino, il vice sindaco del Comune di Arezzo Lucia Tanti, parteciperà il provveditore agli studi Lorenzo Pierazzi, il prof Claudio Santori, Giuseppe Tavanti e Piero Graglia dell'università degli studi di Milano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

