Oltre un milione di euro di risarcimento per decesso post-operatorio | responsabilità confermate a struttura ospedaliera

Risarcimento milionario per familiari di paziente deceduto a causa di infezioni nosocomiali: sentenza conferma gravi responsabilità ospedaliere. Lo Studio Legale Associato Maior annuncia un importante risultato in materia di responsabilità sanitaria. In un caso particolarmente drammatico, che ha coinvolto un uomo del Napoletano, padre e nonno molto amato, il Tribunale ha riconosciuto le gravi responsabilità di una struttura ospedaliera della provincia di Salerno, definendo la vicenda con un accordo transattivo che ha riconosciuto ai familiari un risarcimento superiore a un milione di euro. Il paziente era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore, perfettamente riuscito, e le condizioni iniziali facevano sperare in una completa guarigione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
