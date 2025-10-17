Oltre 240 docenti a lezione per imparare a somministrare farmaci salvavita agli studenti

Un gesto semplice può fare la differenza tra la vita e la morte. Lo sanno bene i 246 insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Arezzo che hanno partecipato martedì scorso alla sessione plenaria di formazione organizzata dalla Centrale Operativa 118 di Arezzo, presso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it