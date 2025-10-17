Oltre 1 tonnellata di rifiuti raccolti in Lombardia in occasione delle tappe di Insieme a te per l’ambiente di McDonald’s di Baranzate Cinisello Balsamo Paderno Dugnano e Verano Brianza

Ben 105 sacchi per oltre 1 tonnellata di rifiuti raccolti da 195 volontari. Ecco i numeri delle tappe di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s, tenutesi a Baranzate il 20 settembre, a Cinisello Balsamo il 21 settembre, a Paderno Dugnano il 28 settembre e a Verano Brianza il 5 ottobre. Quattro giornate – organizzate . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

