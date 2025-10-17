Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | la tassa di soggiorno potrebbe costare il triplo
Con i costi organizzativi delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 che continuano a lievitare, il Governo italiano cerca di correre ai ripari anche con misure, però, che rischiano di penalizzare i flussi turistici e le località di Lombardia e Veneto rispetto a quelle di regioni e territori. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
