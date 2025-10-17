Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | cosa vedremo alla cerimonia d’apertura e chi salirà sul palco

Il conto alla rovescia è finalmente cominciato: il 6 febbraio 2026, allo stadio di San Siro, l’Italia accenderà ufficialmente la fiamma delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: La cerimonia di apertura sarà l’evento più atteso del prossimo anno. E promette di essere uno spettacolo grandioso nel quale saranno inclusi arte, innovazione e i valori dello spirito olimpico, pronto a raccontare al mondo l’anima più autentica del nostro Paese. LEGGI ANCHE:– Vuoi lavorare alle Olimpiadi 2026? A Milano e Cortina si cercano 4500 persone: ecco come candidarsi Olimpiadi Milano-Cortina 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia di apertura. 🔗 Leggi su Funweek.it