Olimpiadi invernali | Matilda De Angelis aprirà la cerimonia

Marco Balich, organizzatore della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, ha annunciato che ci sarà Matilda De Angelis. Non mancherà poi un omaggio a Giorgio Armani, stilista degli atleti italiani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Olimpiadi invernali: Matilda De Angelis aprirà la cerimonia

Triennale Milano ospiterà #CasaItalia, headquarter delle Olimpiadi Invernali #MilanoCortina 2026 e cuore delle attività mediatiche delle attività Olimpiche https://goldenbackstage.com/2025/10/cultura-e-sport-nel-programma-di-triennale-per-Giochi-Olimpici.ht - X Vai su X

Savona si prepara per un evento emozionante! ?La città si prepara ad accogliere il passaggio della fiamma delle Olimpiadi Invernali! ? Un momento di grande sport e storia che riporta la mente al 2006, quando la torcia olimpica illuminò le nostre strade - facebook.com Vai su Facebook

Come sarà la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi: cast, titolo e tributi straordinari - Sarà questo il titolo e il concept della Cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, che si terrà il prossimo 6 febbraio allo stadio di San Siro. Si legge su milanotoday.it

Olimpiadi Milano-Cortina, la cerimonia di apertura a San Siro ruota sul dialogo uomo-natura. Balich per la regia, Matilda De Angelis primo ospite svelato - Il presidente della Fondazione Giovanni Malagò alla conferenza di presentazione: «Avere la cerimonia a San Siro è un valore aggiunto» ... Segnala milano.corriere.it

San Siro, Giovanni Malagò (Fondazione Milano Cortina): la vendita "è stata la scelta migliore" - Il presidente della Fondazione a margine della presentazione della Cerimonia di apertura che si terrà al Meazza ... Da milanotoday.it