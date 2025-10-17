Olimpiadi invernali | Matilda De Angelis aprirà la cerimonia

17 ott 2025

Marco Balich, organizzatore della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, ha annunciato che ci sarà Matilda De Angelis. Non mancherà poi un omaggio a Giorgio Armani, stilista degli atleti italiani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

olimpiadi invernali matilda de angelis aprir224 la cerimonia

© Ildifforme.it - Olimpiadi invernali: Matilda De Angelis aprirà la cerimonia

