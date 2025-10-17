Olimpiadi invernali effetto tassa di soggiorno | perché potrebbe schizzare alle stelle anche sul Lago di Como

La provincia di Como non ospiterà gare dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026: le competizioni si terranno tra Milano, Cortina e altre località alpine e prealpine. Eppure il Lago di Como è dentro l’orbita olimpica: hub di pernottamento e relax per chi si sposterà verso le sedi lombarde, vetrina. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Olimpiadi invernali, effetto “tassa di soggiorno”: perché potrebbe schizzare alle stelle anche sul Lago di Como - Il territorio comasco non ospiterà gare, ma è anch'esso coinvolto nel grande evento sportivo di Cortina 2026 La provincia di Como non ospiterà gare dei Giochi invernali Milano- Riporta quicomo.it

olimpiadi invernali effetto tassaTassa di soggiorno, nuovi aumenti in arrivo: le città in cui si pagherà di più - La Manovra 2026 conferma gli aumenti della tassa di soggiorno: in alcune città come Roma, Venezia e Milano si potrà pagare fino a 12 o 15 euro a notte. Come scrive repubblica.it

Imposta di soggiorno, rischio raddoppio per le Olimpiadi. No di Federalberghi e Confcommercio - Nelle bozze dei decreti tassa al +140% per i comuni olimpici e possibili rincari ovunque (a scelta delle amministrazioni). Come scrive veneziatoday.it

