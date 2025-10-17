Olimpiadi a debito Chi paga Milano Cortina 2026? La diretta con Pietrobelli Barbacetto e Vendemmiale

Lunedì 20 ottobre alle 15 Giuseppe Pietrobelli dialogherà in diretta con Gianni Barbacetto e Lorenzo Vendemmiale sul suo libero “ Una montagna di soldi “, in libreria dal 14 ottobre per Paper First. Dallo “Spirito Italiano” alla colata di cemento sulle Dolomiti: sprechi, affari e scandali delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il racconto di come i Giochi “a costo zero” costeranno ai cittadini miliardi di euro, tra appalti pilotati, poteri forti e montagne di debiti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi a debito. Chi paga Milano Cortina 2026? La diretta con Pietrobelli, Barbacetto e Vendemmiale

Altri contenuti sullo stesso argomento

PETER È il 15 ottobre 1968, sono in pieno svolgimento le Olimpiadi di Città del Messico. Dopo la finale dei 200 metri di atletica, sul primo e sul terzo gradino del podio salgono Tommie Smith e John Carlos. I due atleti afroamericani indossano un guanto nero - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, si cercano 4.500 lavoratori. Ecco come candidarsi - Cortina 2026 (in scena dal 6 al 22 febbraio) saranno, oltre che un grande evento sportivo, anche una grande opportunità per trovare lavoro. Si legge su tg24.sky.it

Milano-Cortina 2026, il Villaggio Olimpico è pronto: 1700 posti, poi diventerà uno studentato - Sei palazzine residenziali, due edifici storici riqualificati, 1700 posti letto, 40 mila metri quadri di spazi pubblici e verdi. Segnala leggo.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, -200 giorni: "Realizzazione opere a pieno ritmo" - Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina prenderanno il via tra sei mesi e Simico, la società che si sta occupando di realizzare le opere connesse ai Giochi, ha trasmesso in una nota come stanno ... Lo riporta sport.sky.it