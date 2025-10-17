Olimpia che rimonta! Gli highlights della vittoria contro lo Zalgiris
Dopo tre sconfitte consecutive, l'Olimpia risorge e va a vincere 78-89 in casa dei lituani dello Zalgiris. La squadra di Messina riesce a rimontare dopo un inizio difficile, grazie all’ottima partita di Ellis e Ricci. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
