Ok! Il prezzo è giusto torna in TV | pronto un grande ritorno in Rai

Sta per tornare sugli schermi uno dei quiz più iconici della televisione italiana. Dopo mesi di indiscrezioni, Ok! Il prezzo è giusto tornerà in onda e, secondo le ultime voci, sbarcherà su Rai con una nuova veste e un volto noto alla guida. Quando torna “ok! il prezzo è giusto”. L’arrivo del programma è previsto per la primavera del 2026, con un formato ridotto rispetto al passato: quattro prime serate anziché puntate quotidiane. Inizialmente si era pensato di inserirlo nel palinsesto come sostituto di Affari Tuoi, ma l’accordo non è andato in quella direzione; la collocazione definitiva punta piuttosto su eventi speciali molto visibili. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it