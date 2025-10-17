OK IL PREZZO È GIUSTO PASSA SU RAI1 CON FLAVIO INSINNA VERSO LA CONDUZIONE

Dopo La Corrida e Il Pranzo è servito, un altro titolo storico Mediaset passa altrove. Ok il prezzo è giusto, fermo da anni nei cassetti, risorgerà su Rai1. Il game show è andato in onda dal 1983 al 2011. Alla conduzione si sono succeduti Gigi Sabani, Iva Zanicchi, Emanuela Folliero e Maria Teresa Ruta. Nel 2026 il ritorno in tv. Adattamento del format Usa The Price is right, Ok il prezzo è giusto torna in primavera su Rai1 con quattro puntate in prima serata. Per alcuni è un test per l’access estivo. In pole position per la conduzione, riferisce Dagospia, ci sarebbe Flavio Insinna che dopo l’esperienza a La7 è tornato nella Tv di Stato come concorrente di Tale e Quale Show. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - OK IL PREZZO È GIUSTO PASSA SU RAI1 CON FLAVIO INSINNA VERSO LA CONDUZIONE

Scopri altri approfondimenti

In negozio potete trovare tantissimi articoli con il giusto rapporto qualità prezzo; come ad esempio questo Compressore portatile, leggero, maneggevole ma soprattutto SILENZIATO!!! Ad un prezzo accattivante!!! Vieni a trovarci abbiamo tutte le soluzioni più giu - facebook.com Vai su Facebook

Unisciti anche tu al boicottaggio, è semplicissimo: http://vai.ug/boicottaggio #boicottaggio #giustoprezzo #ultimagenerazione #carrefour #a22network #resistenza - X Vai su X

Ok il prezzo è giusto lascia Mediaset e sbarca in Rai, Flavio Insinna verso la conduzione in prima serata - il prezzo è giusto: a condurlo sarebbe stato chiamato Flavio Insinna ... virgilio.it scrive

Ok Il Prezzo è Giusto, lo storico game show Mediaset approda su Rai 1 con quattro prime serate (e Insinna alla conduzione) - Il celebre game show anni ’80 e ’90 Ok Il Prezzo è Giusto tornerà in Rai nella primavera 2026. Da alfemminile.com

Ok! Il Prezzo è Giusto quando va in onda: scelto il conduttore?/ I rumor sul game show ‘rubato’ a Mediaset - Il Prezzo è Giusto quando va in onda: per il ruolo di conduttore del game show, prossimo all’esordio in Rai, c’è un nome in pole position. Come scrive ilsussidiario.net