Ok alla Manovra di bilancio 2026 | Irpef pensioni bonus Tutte le misure punto per punto
Approvata dal governo, nella tarda mattinata del 17 ottobre, la Manovra di bilancio 2026, la più stringata e restrittiva manovra degli ultimi anni. Finanziata con soli 18,7 miliardi, si è puntato a mantenere alta la credibilità e stabilità dei conti, tenendo un deficit molto basso. Anzi, non c’è deficit per il 2026. “E’ una manovra seria che si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità”, ha esordito la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa al termine del Cdm sulla manovra. “Dedichiamo alla famiglia circa 1,6 miliardi di euro in più”, ha aggiunto la premier sottolineando che aumenteranno da 40 a 60 euro al mese il bonus per le mamme lavoratrici e verrà esclusa dal calcolo Isee la prima casa con il limite del valore catastale. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Terminato il vertice a Palazzo Chigi sulla manovra. A quanto si apprende, ci sarebbe l'intesa all'interno della maggioranza sul contributo da parte di banche e assicurazioni per finanziare la legge di bilancio. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Le solite armi di distrazione di massa di Giorgia Meloni. La sua legge di Bilancio è la prova perfetta: non taglia le tasse, non investe nella sanità, non prevede nulla per gli stipendi né per fronteggiare l’aumento del costo della vita. È una manovra che non risolv - X Vai su X
Manovra 2026 approvata in Consiglio dei Ministri: tutte le novità della nuova legge di bilancio - Il Consiglio dei ministri terminato da poco ha dato il via libera alla manovra di bilancio, la quarta del governo Meloni, da 18 miliardi e mezzo, due miliardi in più di quanto previsto inizialmente. Da tg.la7.it
Legge di Bilancio 2026, il Consiglio dei ministri approva la Manovra finanziaria - La riunione che aveva all’ordine del giorno la Manovra, secondo quanto trapela, è durata oltre un’ora Il Consiglio dei ministri ... Si legge su tg24.sky.it
Manovra 2026, dal taglio dell'Irpef alle pensioni: ecco le misure approvate. Meloni: "Per le famiglie 1,6 miliardi in più" - Si tratta di una legge di bilancio "molto seria ed equilibrata, che va letta nel solco di quelle precedenti", ha spiegato la presidente del Consiglio ... Come scrive today.it