Ok alla manovra da 18 mld Meloni | Priorità a famiglia salari e sanità Contributo straordinario dalle banche

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi la Legge di Bilancio 2026, un pacchetto da 18 miliardi di euro che conferma le linee guida del governo: sostegno alle famiglie, incentivi alle imprese, tagli alle tasse e rafforzamento della sanità. A commentare la manovra è stata la premier Giorgia Meloni, che ha definito il provvedimento «serio e coerente con le priorità già delineate nelle manovre precedenti». Al Cdm hanno partecipato anche i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, segnando l’unità della maggioranza dopo settimane di trattative su diversi dossier. Famiglie al centro: bonus mamme e nuovi stanziamenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

