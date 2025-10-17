Oggi pomeriggio i funerali dei tre carabinieri morti nel veronese Lutto nazionale Uno dei militari morti nativo di Taranto
Alle 16 a Padova i funerali di Marco Piffari, Davide Bernardello e Walter Daprà. I tre carabinieri sono morti martedì notte durante lo sgombero di un casolare a Castel d’Azzano, nel veronese, uccisi dall’esplosione provocata secondo l’accusa dai tre fratelli titolari dell’immobile. Oggi è lutto nazionale. L'articolo Oggi pomeriggio i funerali dei tre carabinieri morti nel veronese. Lutto nazionale Uno dei militari morti nativo di Taranto proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
