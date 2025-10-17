Oggi l'autopsia sul corpo di Pamela Genini uccisa dal compagno Gianluca Soncin con 24 coltellate

Nella giornata di oggi, venerdì 17 ottobre, è fissata l'autopsia sul corpo di Pamela Genini, l'ex modella e imprenditrice uccisa dal compagno Gianluca Soncin nel suo appartamento a Milano. Il 52enne, rimasto in silenzio davanti al giudice, si trova ora al carcere di San Vittore con l'accusa di omicidio pluriaggravato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

