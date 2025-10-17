Via alle consulenze per fare chiarezza sui contorni delle tragedie e prime iscrizioni nel registro degli indagati. Dopo una settimana nera dal punto di vista degli incidenti stradali – sei vittime in quattro distinti incidenti tra la città e l’Argentano – la procura muove i primi passi nelle inchieste aperte per far luce sull’accaduto ed evidenziare eventuali responsabilità. Per ognuno degli episodi, come da prassi, è stata aperto un fascicolo per omicidio stradale. Monestirolo. Per quanto riguarda la strage di sabato mattina, nella quale tre persone hanno perso la vita in uno scontro frontale sull’Adriatica, a Monestirolo (Eleonora Verri, 41 anni, Yassine El Maarofi, 19 anni e Omar Hammouch, 27 anni), il pubblico ministero Sveva Insalata ha aperto un’inchiesta contro ignoti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi gli incarichi per autopsia e perizie. Primi indagati iscritti