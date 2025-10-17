Oggi funerali di stato dei carabinieri morti nell'esplosione promossi con nuovi gradi | presenti Mattarella e Meloni
Diretta tv su Rai uno oggi pomeriggio alle 16 per i funerali di stato dei tre carabinieri uccisi a Castel D'Azzano: Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. Presenti tutte le più alte cariche dello Stato, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I tre militari saranno ricordati coi loro nuovi gradi dopo la promozione immediata “per meriti speciali”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
