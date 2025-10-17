Oggi 17 ottobre Sant’Ignazio di Antiochia | testimonia la sua grande Fede mentre subisce un feroce martirio

Vescovo del I secolo, Sant’Ignazio di Antiochia subì un terribile e feroce martirio per la fede e mentre andava alla morte incoraggiava i fedeli a resistere. Si ricorda, oggi, 17 ottobre, Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo che visse nel I secolo e martire per la fede. Il Martirologio Romano ci svela che era discepolo di San. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 17 ottobre, Sant’Ignazio di Antiochia: testimonia la sua grande Fede mentre subisce un feroce martirio

