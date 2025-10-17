Odio social sul caso Pierina ci sono indagati | È una strategia mediatica La figlia | Mostrate umanità

Rimini, 17 ottobre 2025 - Il panorama di odio social davanti a cui si staglia il giallo di Pierina Paganelli continua a tenere banco. E non solo per una denuncia emersa da parte dei Saponi nei confronti della vicina di casa e moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, ma anche per quella contro diversi ‘leoni da tastiera’ sul web, per cui ci sono già degli indagati. Non basti, c’è anche l’appello Chiara Saponi, figlia di Pierina Paganelli sentita dall’Ansa, che chiede “solo un po’ di umanità e rispetto visto che ci troviamo in Tribunale e si sta parlando di una donna e una mamma uccisa”. Parole che arrivano in previsione della seconda udienza in Corte d'Assise, lunedì prossimo, a carico di Louis Dassilva, unico imputato per l'omicidio avvenuto la sera del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino a Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

