Odio pro Pal pure contro Ferragni Colpa di un like | cosa è successo
La democrazia dell'estrema sinistra non smette mai di stupire e ora nel mirino delle frange più agguerrite di Milano è finita perfino Chiara Ferragni. La sua colpa è quella di seguire sui social Noemi Azzurra Barbuto, giornalista che ha organizzato una manifestazione in piazza Oberdan per domani attraverso il "Movimento delle bandiere". Gira voce tra i canali antagonisti che centri sociali e affiliati avrebbero già organizzato una contromanifestazione "antifascista": si tratta del solito metodo dell'estrema sinistra per disturbare e provocare chi si trova in piazza con idee diverse da quelle rosse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La famosissima vittima dell'odio della sinistra mentre i suoi camerati (e anche lei) danno dei brigatisti a chi protesta e adesso fanno pure i paragoni con Hamas - facebook.com Vai su Facebook
#LeoneXIV lascia la residenza di Castel Gandolfo e parla con i giornalisti. Ricorda il 7 ottobre e le 1200 vittime di quell'"atto terroristico", come pure i morti a Gaza: "Sono stati due anni molto dolorosi. Bisogna pensare quanto odio che esiste nel mondo" In aggi - X Vai su X
Odio pro Pal pure contro Ferragni. Colpa di un like: cosa è successo - Per un follow sui social, Ferragni è finita tra le file di chi viene considerato "fascista" dall'estrema sinistra. Come scrive msn.com
"Intifada pure qui". I pro Pal portano l'odio allo sciopero a Malpensa - Piazzano le bandiere e litigano con gli speaker, che non ne vogliono sapere di connettersi ai microfoni, nel parcheggio ... Segnala ilgiornale.it
Odio ProPal, cartello della vergogna alla Statale di Milano: "Sbirri morti 3 euro" - Una massima antica come il mondo, valida nel 99% dei casi. Secondo iltempo.it