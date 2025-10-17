Occhio a Dybala contro l’Inter vuole la titolarità | a Gasperini l’ardua sentenza

Poco più di 24 ore al ritorno in campo della Roma, in un match decisamente non banale come quello contro l’Inter, buono per rimanere in testa alla classifica e lanciare un messaggio importante nella corsa alle posizione alte di classifica. Più di un dubbio di formazione accompagna Gasperini in questa vigilia, dalla scelta della punta al sostituto di Angelino, fino ad un Paulo Dybala vero rebus di questo avvicinamento alla sfida dell’ Olimpico, in bilici tra cautela post infortunio muscolare e voglia di titolarità ai massimi livelli. La mezz’ora contro la Fiorentina è stata incoraggiante, e queste due settimane a Trigoria hanno aumentato esponenzialmente la condizione della Joya, che non sta nella pelle per più motivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

