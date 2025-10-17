Oasi al Bione progetto abbandonato | l' opposizione chiede chiarezza
Ancora una volta veniamo a conoscenza di scelte strategiche dell'amministrazione comunale solo attraverso la stampa. Un articolo pubblicato il 13 ottobre 2025 ci informa che il progetto di oasi naturalistica al Bione, finanziato nel 2021 con 1,5 milioni di euro, è stato abbandonato e sostituito. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oasi al Bione, progetto abbandonato: l'opposizione chiede chiarezza - Amministrazione riferisca in aula sui motivi del cambio progetto" ... Si legge su leccotoday.it
Turismo lento nelle oasi, c’è il maxi progetto - Va in questa direzione la valorizzazione della delizia del Verginese e le Anse Vallive, che sono state protagoniste di queste nuove concezioni ... ilrestodelcarlino.it scrive