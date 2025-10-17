Nuvole su Lecco weekend variabile Da lunedì freddo e pioggia

Nuvolosità in aumento, si abbassano le temperature. Il weekend non sarà bello né troppo gradevole, ma dovrebbe mantenersi asciutto. Da lunedì l'arrivo di una perturbazione porterà deboli precipitazioni, in intensificazione dalla giornata di martedì, con conseguente sensibile calo termico.Le. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nuvole Design | Lecco - facebook.com Vai su Facebook

Nuvole su Lecco, weekend variabile. Da lunedì freddo e pioggia - A inizio settimana l'arrivo di una perturbazione porterà deboli precipitazioni, con sensibile calo delle temperature ... Riporta leccotoday.it

Meteo, al Nord nuvole e pioggiaNeve sulle Alpi, grigio nel weekend - E' arrivata sul nostro Paese la prima perturbazione di dicembre, dopo più di due settimane di predominio anticiclonico. Si legge su tgcom24.mediaset.it

Meteo, weekend di nuvole: minime più basse nel Nordovest. Il grande caldo resta al Sud - Weekend di nuvole e di temperature più basse nel Nordovest, qualche piovasco e temperature che si mantengono alte o molto alte al Sud e in particolare in Puglia, Calabria e Sicilia. msn.com scrive