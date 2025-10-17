Nusco nessuna traccia di sostanze pericolose dopo l' incendio del 9 ottobre | i risultati dell' ARPAC
L’ARPAC, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, ha comunicato al Comune di Nusco gli esiti dei rilievi effettuati dopo l’incendio che il 9 ottobre scorso ha coinvolto alcuni autocarri in contrada Leone. I risultati escludono la presenza di sostanze pericolose nell’aria.Il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Da NetLab la salute è davvero accessibile a tutti! Hai una prescrizione del medico con ricetta? Puoi effettuare analisi e prestazioni diagnostiche in convenzione con il SSN, tutti i giorni e senza prenotazione, presso le sedi di Calitri e Nusco. Nessuna attes - facebook.com Vai su Facebook