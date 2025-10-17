Tempo di lettura: < 1 minuto È stato diffuso oggi dal Comune di Nusco il comunicato del sindaco Antonio Iuliano in merito ai risultati delle analisi effettuate dall’ ARPAC dopo l’incendio che il 9 ottobre scorso aveva interessato un’area in contrada Leone, nel territorio comunale. Le verifiche dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale hanno confermato che non sono stati rilevati valori anomali né tracce di sostanze tossiche nell’aria. Tutti i parametri ambientali risultano entro i limiti di sicurezza, escludendo la presenza di diossine, furani e policlorobifenili, sostanze tipiche dei fenomeni di combustione complessa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nusco, nessuna tossicità dopo l’incendio: l’Arpac conferma