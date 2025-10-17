Nusco dramma all’alba | giovane straniero in fin di vita sotto una pensilina

Avellinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NUSCO (AV) – Un giovane straniero residente a Nusco è stato ritrovato questa mattina, intorno alle 6:30, in condizioni gravissime sotto la pensilina dell’autobus nella zona scalo del paese.Il ragazzo, riverso a terra in una pozza di sangue e con le valigie al suo fianco, è stato notato da un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

