Nusco dramma all’alba | giovane straniero in fin di vita sotto una pensilina
NUSCO (AV) – Un giovane straniero residente a Nusco è stato ritrovato questa mattina, intorno alle 6:30, in condizioni gravissime sotto la pensilina dell’autobus nella zona scalo del paese.Il ragazzo, riverso a terra in una pozza di sangue e con le valigie al suo fianco, è stato notato da un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
