Nuovo Teatro finalmente la svolta | via libera al recupero dell’ex cinema Politeama
Varese, 17 ottobre 2025 – Via libera alla r istrutturazione dell’ ex cinema Politeama a Varese. L’ok è arrivato dalla Conferenza dei Servizi che ha dato parere positivo al progetto definitivo: sarà il nuovo Teatro di Varese. Tra gli enti che hanno dato il via libera anche la Soprintendenza delle Belle Arti e il ministro della Cultura. Si tratta di un passaggio fondamentale perché il parere è stato dato da una serie di enti, insieme ai vari uffici tecnici del Comune, come ad esempio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza, insieme a Vigili del Fuoco, Ats e i gestori di reti e servizi. Con questo via libera, o ra il progetto può passare dal voto della Giunta di Palazzo Estense per la definitiva approvazione, passaggio fondamentale per aprire la strada ai lavori di ristrutturazione dell’ex cinema, co n fondi regionali e del Comune, nell’ambito di un ampio piano di rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Ministero della Cultura, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, ATS e gestori reti dicono sì al definitivo: ultimo step in Giunta prima dei lavori di ristrutturazione
Nuovo Teatro, finalmente la svolta: via libera al recupero dell'ex cinema Politeama
Nuovo Teatro di Varese, ok della conferenza dei servizi: il Politeama entra nella fase decisiva
