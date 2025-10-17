Nuovo Teatro finalmente la svolta | via libera al recupero dell’ex cinema Politeama

Varese, 17 ottobre 2025 – Via libera alla r istrutturazione dell’ ex cinema Politeama a Varese. L’ok è arrivato dalla Conferenza dei Servizi che ha dato parere positivo al progetto definitivo: sarà il nuovo Teatro di Varese. Tra gli enti che hanno dato il via libera anche la Soprintendenza delle Belle Arti e il ministro della Cultura. Si tratta di un passaggio fondamentale perché il parere è stato dato da una serie di enti, insieme ai vari uffici tecnici del Comune, come ad esempio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza, insieme a Vigili del Fuoco, Ats e i gestori di reti e servizi. Con questo via libera, o ra il progetto può passare dal voto della Giunta di Palazzo Estense per la definitiva approvazione, passaggio fondamentale per aprire la strada ai lavori di ristrutturazione dell’ex cinema, co n fondi regionali e del Comune, nell’ambito di un ampio piano di rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

