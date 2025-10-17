Nuovo stadio Cagliari via libera definitivo sull’ambiente | ora l’obiettivo è Euro 2032! Tutti gli aggiornamenti

Nuovo stadio del Cagliari: concluso l’iter ambientale, parte la volata verso Euro 2032! Le ultimissime notizie La Giunta Regionale ha espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per il nuovo stadio del Cagliari, come riportato da L’Unione Sarda. La proposta, presentata dall’Assessora alla Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, ha ottenuto l’approvazione, segnando un passaggio decisivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nuovo stadio Cagliari, via libera definitivo sull’ambiente: ora l’obiettivo è Euro 2032! Tutti gli aggiornamenti

