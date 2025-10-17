Nuovo Opel Grandland Electric on top | il SUV tedesco che unisce autonomia da 700 km e stile premium
Con un’autonomia da 700 km, un design raffinato e una tecnologia all’avanguardia, il nuovo Opel Grandland è il SUV elettrico che porta l’eleganza tedesca nel lifestyle quotidiano degli automobilisti più esigenti. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
