Nuovo gattile e aree più accoglienti investimento da 88 mila euro per migliorare i servizi del canile

Previsti i lavori di manutenzione e adeguamento funzionale del canile intercomunale di Riccione, un intervento che rappresenta un passo importante nel percorso di modernizzazione e miglioramento della struttura. L’obiettivo è rendere il canile più funzionale, sicuro e accogliente per animali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

