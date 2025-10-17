Nuovo gattile e aree più accoglienti investimento da 88 mila euro per migliorare i servizi del canile

Riminitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Previsti i lavori di manutenzione e adeguamento funzionale del canile intercomunale di Riccione, un intervento che rappresenta un passo importante nel percorso di modernizzazione e miglioramento della struttura. L’obiettivo è rendere il canile più funzionale, sicuro e accogliente per animali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

