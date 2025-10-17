Nuovo direttore per il 118 il Coas Medici chiede l' annullamento del bando | Accertata l’illegittimità
Il Coas Medici Dirigenti Sicilia ha formalmente richiesto all’assessorato Regionale della Salute l’annullamento d’ufficio delle deliberazioni dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, relative al bando di concorso per il direttore della Unità ospedaliera complessa Centrale Operativa 118. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Comandini incontra il nuovo direttore regionale della Banca d’Italia: «Intesa per far crescere l’imprenditoria» - X Vai su X
Calcio, Sondrio: Vincenzo Minguzzi è il nuovo direttore sportivo Il dirigente sportivo, con un passato in serie B e C, guiderà la squadra ultima in classifica nel girone B di serie D. Prima uscita ufficiale a Pavia #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Son - facebook.com Vai su Facebook
Miazzo nuovo direttore del 118 all'Azienda Ulss 5 Polesana - All'Azienda Ulss 5 Polesana entra oggi in servizio il dottor Giacomo Miazzo come direttore della Centrale provinciale 118. Si legge su ansa.it