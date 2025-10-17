Nuovo direttore per il 118 il Coas Medici chiede l' annullamento del bando | Accertata l’illegittimità

Messinatoday.it | 17 ott 2025

Il Coas Medici Dirigenti Sicilia ha formalmente richiesto all’assessorato Regionale della Salute l’annullamento d’ufficio delle deliberazioni dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, relative al bando di concorso per il direttore della Unità ospedaliera complessa Centrale Operativa 118. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

